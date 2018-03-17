وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لـ"فرانس برس": "تمكنت قوات النظام من السيطرة على بلدتي سقبا وكفربطنا إثر معارك مع فصيل فيلق الرحمن" الذي يسيطر على الجيب الجنوبي للغوطة الشرقية.

وبعد التقدم الأخير للقوات السورية المدعومة بغارات روسية وميليشيات موالية لها تقاتل على الأرض، لم يعد يتواجد سوى في بضع بلدات فقط خارج سيطرة النظام في الغوطة الشرقية.