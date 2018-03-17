وقد نجح اللواء علي صالح عقب اغتيال الرئيس المغدور على يد ميليشيات الحوثي الإيرانية في الوصول إلى محافظة مأرب، وأعلن وقوفه مع قوات الشرعية في مواجهة الانقلابيين.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية اليمنية:"صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (٥١) لسنه ٢٠١٨م قضت المادة الأولى منه بتعيين اللواء الركن/ علي صالح علي عبدالله عفاش الحميري قائدا لقوة الاحتياط ".

وأشارت إلى أن المادة الثانية من القرار تقضي بالعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.

وقوات الاحتياط تسمية جديدة تطلق على قوات الحرس الجمهوري بعد إعادة هيكلة الجيش اليمني في 2013.