وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية الكويتي، السفير سامي الحمد، إن الوفد المعني ببحث بنود الاتفاقية المنظمة للعمالة مع السلطات الفلبينية وقع الجمعة على مسودة اتفاقية لتشغيل العمالة المنزلية في دولة الكويت.

وأضاف الحمد في تصريح لـ"كونا" أن المباحثات بين الطرفين جرت بروح إيجابية تعكس عمق الصداقة بين البلدين.

وأوضح أن الاتفاقية جاءت بموجب القوانين الكويتية وبما يحقق مصلحة الطرفين، مؤكدا أهمية تطبيق القانون الفلبيني بشأن إرسال العمالة أو القانون الكويتي الذي يتعلق باستقدامها وتشغيلها في الكويت.

وذكر أن الوفد المفاوض بين خلال الاتفاقية الضمانات التي يتمتع بها العامل المنزلي في الكويت ودور إدارة العمالة المنزلية بالتعاون مع السفارة الفلبينية، وكذلك ضمانات صاحب العمل الكويتي.

وينهي هذا الاتفاق عمليا التوتر الذي ساد في علاقة البلدين منذ يناير الماضي، بعد أن قالت الفلبين إن عاملات الخدمة المنزلية في الكويت تعرضن للانتهاكات. وسارعت مانيلا حينها إلى تعليق إرسال العمال للكويت، ما أثار استغراب الأخيرة.

وهناك أكثر من 170 ألف فلبيني يعملون في الكويت وفقا لتقديرات السلطات الكويتية.