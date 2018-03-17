ولم يتمكن المرصد من تحديد ما إذا كان الطيران تابع للنظام السوري أو للطيران الروسي نفذ هذه الغارات.

ومنذ 18 فبراير الماضي، تسيطر قوات النظام على 70 بالمئة من الغوطة، التي تحاصرها منذ 5 سنوات تقريبا، وفصلتها إلى 3 جيوب.

وتستهدف قوات النظام السوري الغوطة الشرقية بهجوم عنيف، يهدف إلى استعادة آخر معقل لمقاتلي المعارضة قرب العاصمة.

وكان الجيش الروسي قال إن أكثر من 11 ألف شخص غادروا الغوطة الشرقية المحاصرة خارج العاصمة دمشق، في الساعات القليلة الماضية.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن المتحدث باسم المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا فلاديمير زولوتوخين قوله إن حوالى 3 آلاف شخص يغادرون، كل ساعة يوم السبت، من خلال ممر إنساني، تديره الحكومة، ويراقبه الجيش الروسي.