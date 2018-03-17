وقالت في بيان، إن إمدادات المياه الرئيسية انقطعت واتهمت أنقرة بمحاولة إجبار السكان على المغادرة.



وقالت وحدات حماية الشعب الكردية السورية والمرصد السوري لحقوق الإنسان، إن غارة جوية تركية أصابت المستشفى الرئيسي في مدينة عفرين مساء الجمعة وقتلت تسعة أشخاص.

وقالت متحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن المكتب تلقى تقارير "مقلقة جدا" من عفرين بشمال غرب سوريا عن سقوط قتلى ومصابين بين المدنيين بسبب ضربات جوية وقصف بري، بالإضافة لتقارير عن منع القوات الكردية للمدنيين من مغادرة مدينة عفرين.



وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن تركيا "حلت قضية عفرين إلى حد بعيد... نقترب من نهاية عملية عفرين".