وقالت تل أبيب إنها جمدت تصاريح دخول لإسرائيل لأفراد عائلة الشاب علاء كبها من بلدة برطعة قرب جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أورد مراسلنا.

ويشمل الإجراء الإسرائيلي تجميد تصاريح لـ 67 عاملا من العائلة يعملون في إسرائيل، و26 تصريحا لتجار في العائلة وأربع رخص عمل في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة.

وكان كبها يقود مركبة قتلت جنديين إسرائيليين وأصابت 3 آخرين في وقت سابق اليوم، وفي حين قالت مصادر فلسطينية إن الدهس حادث سير عادي، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الحادث "عمل مدبر".

وأعلنت تل أبيب قبل سنوات فرض إجراءات عقابية بحق ذوي بلدة أي فلسطيني ينفذ عملية تستهدف الإسرائيليين.

وأضاف مراسلنا بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت لاحقا منزل كبها وأجرى تحقيقا مع ذويه.

مواجهات إعلان ترامب

وفي سياق آخر، أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق، خلال قمع القوات الإسرائيلية مسيرات بالضفة وغرة، في اليوم المئة لإعلان ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وتقول وسائل إعلام فلسطينية إن المواجهات وقعت في رام الله والخليل ونابلس وقلقيلية بالضفة الغربية وفي مناطق شرقي قطاع غزة المتاخمة للحدود مع إسرائيل.

وتعيش الأراضي الفلسطينية حالة من التوتر منذ ديسمبر الماضي، عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إليها.

وقتل في المواجهات خلال الأشهر الثلاثة الماضية 39 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة.