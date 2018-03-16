وأورد غوتيريس، في الوثيقة التي وزعت على الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن، في ضوء نقاش مقرر، يوم الثلاثاء، "أن وجود أسلحة غير مشروعة بأيدي حزب الله يثير قلقا جديا".

ويرجح أن يحظى هذا الموقف المندد بحزب الله، دعما من الولايات المتحدة التي أطلقت حملة دبلوماسية واسعة للحد من نفوذ إيران في الشرق الاوسط.

وأورد غوتيريس "لم يجر إحراز أي تقدم في نزع أسلحة الجماعات المسلحة". وأوضح أن "حيازة أسلحة من قبل حزب الله ومجموعات أخرى خارج إطار الدولة ما زال يحد من قدرة الحكومة اللبنانية على بسط سيادتها وسلطتها على كافة أراضيها".

ووصف غوتيريس الدولة اللبنانية بالـ "ضعيفة" في تقريره الممتد من نوفمبر إلى فبراير، مستندا الى عدة حوادث.



