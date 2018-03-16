وأضاف السيسي خلال زيارة لوزارة الداخلية "لما ينزل العدد (كله) وثلثه يقول لا أشرف كتير (من) إنه ينزل نص (نصف) العدد دا والكل يقول آه (نعم)".



وفي وقت لاحق اليوم قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن عملية تصويت المصريين بالخارج بدأت مع انطلاق الاقتراع في نيوزيلندا.



وقالت الوكالة إن لجنة بالسفارة المصرية في نيوزيلندا فتحت أبوابها الساعة التاسعة صباح الجمعة بالتوقيت المحلي (مساء الخميس بتوقيت جرينتش). ويستمر تصويت المصريين في الخارج ثلاثة أيام.



وفي احتفال ضم ضباطا وجنودا من الجيش والشرطة وأقارب جنود قتلوا في عمليات قال السيسي، إن السنوات الأربع الأولى من رئاسته شهدت تحقيق الاستقرار والأمن بعد سنوات الاضطراب التي أعقبت انتفاضة 2011.



وقال "إحنا نفذنا عهدنا بس إنتو كمان عليكم عهد لينا. إحنا أنجزنا وعدنا وأنتم عليكم تنجزوا عهدكم ووعدكم. زي ما إحنا ماتخليناش (عنكم) أنتو كمان متتخلوش (عنا)".



وأضاف أن المصريين كانوا "مهددين بحرب كبيرة".



وفي الشهر الماضي بدأ الجيش عملية كبرى في سيناء للقضاء على مؤيدي تنظيم داعش، ويقول إنه قتل العشرات من المتشددين واحتجز المئات في المنطقة التي تعد معقلا رئيسيا للتنظيم بعد هزائمه في العراق وسوريا وليبيا.