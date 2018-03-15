وذكر المحققون في تقرير أن هذه الأفعال "تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". وكشف التقرير أن جماعات المعارضة ارتكبت أيضا جرائم عنف جنسي وتعذيب رغم أنها "أقل شيوعا بشكل كبير".

وتابع "وثقنا حالات اغتصاب في 20 فرعا للنظام ولجهات سياسية وللمخابرات السورية".

وكان تقرير للأمم المتحدة، صدر في وقت سابق، قال إن "هناك عدد من الروايات عن عنف جنسي ضد صبية للحصول على معلومات أو اعتراف من جانب قوات الدولة وهم في معظمهم أعضاء بأجهزة مخابرات الدولة والقوات المسلحة السورية لكن لا يقتصر ذلك عليهما."

وعام 2014، صدر تقرير للأمم المتحدة جاء فيه أن 21 دولة ارتكب فيها الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي خلال نزاعات حالية وسابقة، وفي مقدمة هذه الدول أفغانستان وسوريا.