وقال ولي العهد، في مقابلة مع قناة "سي.بي.إس"، إن السعودية لا تريد حيازة أي قنبلة نووية، لكنها ستطور دون شك مثل هذه القنبلة في أسرع وقت ممكن إن أقدمت إيران على تلك الخطوة.

ونشر الموقع الإلكتروني للقناة الأميركية، الخميس، مقتطفات من المقابلة مع الأمير محمد بن سلمان، على أن يتم بثها كاملة الأحد المقبل.

وخلال المقابلة، شبه الأمير محمد بن سلمان، المرشد الإيراني علي خامنئي، بالزعيم النازي الراحل، أدولف هتلر.

وقال: "خامنئي يريد التوسع، ويريد أن ينشئ مشروعه الخاص في الشرق الأوسط، مثل هتلر الذي أراد التوسع. العديد من الدول حول العالم وفي أوروبا لم تدرك مدى خطورة هتلر حتى حدث ما حدث، وأنا لا أريد أن أرى مثل تلك الأحداث في الشرق الأوسط".

كما أشار ولي العهد السعودي إلى أن إيران لا يمكن أن تكون "ندا" للسعودية، قائلا: "جيش إيران ليس من بين أكبر 5 جيوش في العالم الإسلامي، والاقتصاد السعودي أكبر من اقتصاد إيران. إيران بعيدة عن أن تكون على قدر المساواة مع للسعودية".