ونقل مراسلنا عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي قوله إن عبوات ناسفة انفجرت على السياج الحدودي شمالي قطاع غزة دون وقوع إصابات، وأضاف أن دبابات إسرائيلية ردت بقصف مواقع لحركة حماس.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن خمسة قذائف إسرائيلية استهدفت مواقع في حي الشجاعية شمالي مدينة غزة، وبلدة بيت حانون شمالي القطاع.

وأفاد مراسلنا أن القصف الإسرائيلي تجدد على مواقع فلسطينية شرقي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.