وأشارت وسائل إعلام تركية رسمية إلى أن رتلا مكونا من مركبات عسكرية بينها ناقلات جنود مدرعة، وصلت إلى قضائي ريحانلي، وخاصة، التابعتين للولاية (جنوب).

وقال مركز إعلام وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين إن قوات الجيش التركي قصفت مركز مدينة عفرين المكتظة بالسكان بما يزيد عن 20 قذيفة.

وطال القصف قافلة مدنيين في طريق عودتهم إلى ديارهم في ريف عفرين بالقرب من قرية كمروك مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص بينهم طفل، كما جرح 25 شخصا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعرب عن أمله في حصار مدينة عفرين السورية بالكامل "بحلول مساء الأربعاء".