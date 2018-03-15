أبو ظبي - سكاي نيوز عربية تعرض عبدالرحمن السويحلي الذي يشغل منصب رئيس المجلس الأعلى للدولة في طرابلس والوفد المرافق له لكمين مُسلح وإطلاق نار أثناء زيارته لمدينتي غريان ويفرن من قبل مجموعة مسلحة.
وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أن عناصر الأمن والحماية التابعين للمجلس تصدوا للمهاجمين وتعاملوا معهم بالتعاون مع رجال مديرية أمن غريان والمنطقة العسكرية الغربية مما اضطرهم للفرار.
وأشار المكتب إلى أنه نتج عن ذلك إصابة اثنين من عناصر الأمن والحماية التابعين للمجلس واختطاف أربعة عناصر شرطة تابعين لمديرية أمن غريان.