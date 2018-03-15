أبو ظبي - سكاي نيوز عربية تعرض عبدالرحمن السويحلي الذي يشغل منصب رئيس المجلس الأعلى للدولة في طرابلس والوفد المرافق له لكمين مُسلح وإطلاق نار أثناء زيارته لمدينتي غريان ويفرن من قبل مجموعة مسلحة.