وستجرى عملية التصويت بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج أيام 16 و17 و18 مارس، من خلال 139 لجنة انتخابية في مقار وسفارات وقنصليات مصر المختلفة في 124 دولة.

ووفق هذا الإجراء، فإن فترة الصمت الانتخابي تسبق عملية إجراء الانتخابات بيومين، وهو ما يعني أنه لا يجوز للمرشح أن يمارس أي نوع من الدعاية الانتخابية، كطبع وتوزيع منشورات، أو عمل مؤتمرات، أو ندوات، سواء كانت سلبية أو إيجابية للمرشحين للرئاسة.

كما يحظر على المرشحين عقد أية مؤتمرات وندوات تتصل بالدعاية، حتى يتمكن الناخب من الاختيار بين المرشحين دون تأثير.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، في وقت سابق، مدة الدعاية للانتخابات الرئاسية في 28 يوما.