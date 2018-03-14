وقال أردوغان في تصريح متلفز "لقد اقتربنا قليلا من عفرين، وآمل باذن الله أن نطوقها بالكامل بحلول هذا المساء".

وكانت الحكومة التركية أكدت، الثلاثاء، قرب سيطرتها على مدينة عفرين من القوات الكردية، مؤكدة سيطرة جيشها على أكثر من نصف المنطقة.

وقال متحدث باسم الحكومة التركية: "إن تركيا ستطهر قريبا عفرين السورية وإنها سيطرت بالفعل على أكثر من نصف المنطقة."

يشار إلى أن تركيا أطلقت في يناير عملية عسكرية في عفرين لإبعاد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية عن حدودها الجنوبية. وتنظر تركيا للوحدات كامتداد لحزب العمال الكردستاني.

وتدعم الولايات المتحدة وحدات حماية الشعب في الحرب ضد تنظيم داعش في سوريا، مما أضر بالعلاقات بين واشنطن وأنقرة، وكلتاهما عضو بحلف شمال الأطلسي.