وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الوفد، الذي يرأسه نائب قائد القوة البحرية في الحرس الثوري، العميد علي رضا تـنكسيري، وصل قطر للمشاركة في مؤتمر لقادة القوات البحرية في غرب آسيا.

وتمثل زيارة وفد الحرس الثوري الإيراني إلى الدوحة، تحت غطاء المشاركة في مؤتمر لقادة القوات البحرية في الشرق الأوسط «ديمدكس 2018»، استمرارًا لمسلسل التحالف المشبوه بين قطر وإيران اللتين تحاولان زعزعة استقرار الدول العربية.

وصرح نائب قائد القوة البحرية للحرس علي رضا تنكسيري لوكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، بأن الظروف مهيأة لما سماها "تنمية التعاون" مع قطر وأن مشاركة إيران في الدورات الثلاث للمعرض تعني الدعم الإيراني للدوحة، وأشار إلي التعاون الثنائي بين إيران وقطر في مجال الدفاع الساحلي وخفر السواحل والمشاركة في المناورات العسكرية.

والجدير بالذكر أن الموقع الرسمي للقوات المسلحة الإيرانية كشف عن استعداد إيران وقطر لعقد دورات تدريبية مشتركة، تحت مزاعم تدريب قوات قطر البحرية.