أبو ظبي - سكاي نيوز عربية قال جيسون غرينبلات ممثل الرئيس الأميركي للمباحثات الدولية إن الهجوم على رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في غزة يؤكد أن حماس غير مؤهلة لحكم القطاع.
وأضاف غرينبلات أن الاعتداء على الرئيس الفلسطيني لن يثنينا ولن يثني السلطة الفلسطينية عن مواصلة العمل ولعب دورها الشرعي في غزة.
وقد جرح 7 أشخاص على الأقل، في انفجار استهدفت موكب الحمد الله لدى وصوله إلى قطاع غزة، الثلاثاء، لكنه لم يصب بأذى.
وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في غزة، أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة استهدفت الموكب المؤلف من عدة سيارات فور دخوله إلى القطاع من معبر بيت حانون شمالي القطاع.
وأوضح أن الحمد الله لم يصب بأذى، لكن أضرارا مادية أصابت عددا من سيارات الموكب. ويرافق الحمد الله إلى غزة اللواء ماجد فرج، رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينة محلية أن الجرحى السبعة هم من طاقم الحراسة المرافق لرئيس الوزراء، وأن إصاباتهم طفيفة.
وحملت الرئاسة الفلسطينية حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة منذ 2007، المسؤولية عما وصفته "الاستهداف الجبان" لموكب رئيس الوزراء في غزة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".