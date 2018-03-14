وأعلن مسؤول في جهاز الاستخبارات في سامراء في شمال بغداد أن العميد في القوات الخاصة شريف إسماعيل كان متوجها من بغداد إلى محافظة نينوى، عشية زيارة محتملة لرئيس الوزراء حيدر العبادي.

وأشار المسؤول طالبا عدم كشف هويته إلى حصول "مشادات كلامية مع المنتسبين لسرايا السلام" وهو تنظيم مسلح تابع للزعيم مقتدى الصدر.

وتابع المسؤول أن الموكب أكمل بعد ذلك طريقه ولدى وصوله إلى أحد مخارج سامراء، على بعد نحو مئة كيلومتر من بغداد "حصلت مواجهات بين سرايا السلام والمرافقين للعميد".

وأضاف المتحدث أن المواجهات أدت إلى مقتل العميد وإصابة منتسبين وتم نقلهم إلى محافظة بغداد.

من جهته أكد مكتب رئاسة الحكومة العراقية في بيان مقتل العميد إسماعيل، موضحا أن رئيس الوزراء "أمر بفتح تحقيق فوري".

والبيان الذي لا يشير إلى زيارة للعبادي إلى محافظة نينوى يتحدث عن "إطلاق نار (...) من قبل عناصر غير منضبطة"، من دون تحديد الجهة المسؤولة.

ويأتي ذلك قبل شهرين من انتخابات تشريعية يأمل العبادي أن تبقيه في رئاسة الحكومة، لا سيما بعد إعلانه الانتصار على تنظيم داعش نهاية العام الماضي.

وكان محللون اشاروا سابقا الى احتمال قيام تحالف انتخابي بين العبادي واحزاب متحالفة مع الصدر.