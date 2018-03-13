ويرصد الفيديو لحظة مرور موكب من السيارات من معبر بيت حانون شمالي القطاع، قبل أن يحدث الانفجار الذي خلف سحب دخان تصاعدت بشكل كثيف نحو السماء.

وأدى الانفجار إلى إصابة 7 أشخاص من مرافقي الحمد لله بجروح طفيفة، وتضرر عدد من سيارات الموكب.

هذا وحملت الرئاسة الفلسطينية حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة منذ 2007، المسؤولية عما وصفته "الاستهداف الجبان" لموكب رئيس الوزراء الفلسطيني.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قوله، إن "الاعتداء على موكب حكومة الوفاق اعتداء على وحدة الشعب الفلسطيني".

من جهتها، ذكر وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية اعتقلت عددا من المشتبه فيهم بالضلوع في الحادث، موضحة أن التحقيق في ملابساته لا تزال جارية.