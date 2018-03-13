وجاء الهجوم بعد تهديدات أطلقها التنظيم في حال موافقة أهالي حي القدم وفصائل المعارضة بتنفيذ اتفاق مع النظام السوري يقضي بخروجهم إلى إدلب شمال سورية، حيث يرزح أكثر من ثلاثة آلاف مدني في الحي تحت حصار النظام منذ أواخر 2012.

وأضاف الناشطون أن اشتباكات عنيفة جرت بين قوات النظام السوري ومجموعاته الموالية وتنظيم داعش في حي القدم، وسط توارد أنباء عن مصرع 3 عناصر من قوات النظام.

وفي السياق ذاته قال شهود عيان أن دبابة تابعة لقوات الجيش السوري خرجت من ثكنة سفيان الثوري التابعة للنظام في حي القاعة، وتوجهت إلى مناطق الاشتباكات في حي القدم.

وقالت صحف إعلامية موالية لدمشق إن داعش استهدف بعدة قذائف هاون المناطق التي تسيطر عليها فصائل وقوى التحالف الفلسطيني -الموالية لدمشق- في مخيم اليرموك ومنطقة الزاهرة القديمة، مؤكدة أن قوات النظام شنّت غارات جوية على محاور الحجر الأسود وحي القدم.

يشار إلى أن داعش يسيطر على أحياء مخيم اليرموك والعسالي والتضامن والحجر الأسود منذ 2015، الأمر الذي أدى إلى عزل حيّ القدم عن بلدات جنوب دمشق (يلدا، ببّيلا، بيت سحم) التي تسيطر عليها فصائل المعارضة المسلحة.