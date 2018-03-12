وقال آمر السرية البحرية المقاتلة في سوسة المجاورة، الرائد محمد المجدوب لـ"سكاي نيوز عربية"، إن السفينة "سان توريني" دخلت المنطقة المحظورة في المياه الإقليمية الليبية، وتحديدا في تلك الممتدة من شواطئ عين غزالة شرقاً وحتى منطقة الحَنيّة غرباً والتي تعتبر منطقة عمليات عسكرية بقرار أصدره الجيش الوطني الليبي قبل عام.

وأوضح المجدوب :" أن القرار يوجب توقيف أي قطعة بحرية تدخل إلى هذه المناطق دون إذن مسبق.

وأضاف :"وجهنا عدة نداءات للسفينة "سان توريني" ولم يتجاوب معنا طاقمها بعد دخولها إلى المياه الإقليمية والمنطقة المحظورة بشكل غير قانوني، ما اضطرنا إلى ضبطها و توقيفها وإحالة طاقمها إلى المدعي العام العسكري ليباشر التحقيق كوننا جهة ضبطية فقط".

وكانت وجهة السفينة إلى كوت ديفوار وفق طاقمها المكون من 20 بحارا، وغالبيتهم من حملة الجنسية السورية إلى جانب شخص يحمل الجنسية التركية، بحسب آمر البحرية الليبية بالجبل الأخضر .

وأفاد مصدر عسكري باشتباه "غرفة عمليات عمر المختار" التابعة للجيش الليبي أن تكون السفينة تحمل نفايات كيماوية، بعد تقارير عن محاولات لإلقاء نفايات بالمياه الإقليمية الليبية من سفن أجنبية تجوب المتوسط.

ويقاتل الجيش الوطني الليبي تنظيم "القاعدة" بمدينة درنة منذ عام 2014 عبر "غرفة عمليات عمر المختار" و التي تضم وحدات عسكرية عدة أبرزها السرية البحرية المقاتلة - سوسة.