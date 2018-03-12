وقال مسؤول بوزارة النقل التركية، إن الطائرة مملوكة لشركة بصران التركية، وكانت تقل ثمانية ركاب وطاقما مؤلفا من ثلاثة أشخاص. حسب رويترز.



وكان من بين الركاب منة ابنة صاحب الشركة رجل الأعمال حسين بصران وسبعة من أصدقائها وكانوا عائدين من حفل بمناسبة قرب زواجها المزمع الشهر المقبل.



وبصران نائب سابق لرئيس نادي طرابزون لكرة القدم ويمتلك شركات تمارس أنشطة بدءا من اليخوت حتى الطاقة. وتشمل مشروعاته للبناء مشروع إسكان ضخم في الجانب الآسيوي من إسطنبول أطلق عليه اسم "أبراج منة" نسبة إلى ابنته.



وقال كريم كينيك رئيس الهلال الأحمر التركي على تويتر نقلا عن الهلال الأحمر الإيراني "تم العثور على حطام الطائرة والجثث. وسيتم نقلهم من الجبل عندما تشرق الشمس. أقدم التعازي لمن فقدوا أحباءهم".



وظهرت منة بصران في آخر صورة لها على حسابها على انستجرام وقد أحاطت بها سبع من صديقاتها.



وكان كينيك قد قال لرويتر في وقت سابق، إنه "لا توجد فرصة" لوجود أي ناجين. ولكنه أضاف أنه لا يستطيع أن يؤكد رسميا سقوط أي قتلى.



ولم يرد أحد على اتصالات من مكتب شركة بصران القابضة في إسطنبول.



وقال رضا جعفر زاده المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية للتلفزيون الرسمي، إن الطائرة تحطمت قرب مدينة شهر كرد بجنوب غرب إيران.



ونقلت وكالة الطلبة للأنباء عن متحدث باسم أجهزة الطوارئ الإيرانية قوله، إن أطقم الطوارئ تحاول الوصول إلى موقع تحطم الطائرة، ولكن طبيعة الأرض الجبلية الوعرة جعلت مهمتها صعبة.