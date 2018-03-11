وبذلك يقترب الجيش التركي من فرض الحصار على مدينة عفرين، التي يعيش فيها نحو مليون شخص، بعد أسابيع من بدء الهجوم على الجيب السوري الذي تسيطر عليه قوات كردية.

وأوضح الناشطون أن اشتباكات عنيفة تدور في المنطقة الشمالية الشرقية من عفرين، بين القوات التركية والمسلحين الأكراد.

وفي يناير الماضي، بدأت القوات التركية مدعومة بمقاتلي الجيش السوري الحر، هجوما على عفرين استهدف وحدات حماية الشعب الكردية.

وتعتبر أنقرة هذه القوات إرهابية، وتقول إنها مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، الذي يقاتل القوات التركية منذ عقود.