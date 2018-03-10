وأكد النقيب بحار رامي الهادي غميض، إنقاذ 140 مهاجرا بينهم 14 امرأة و4 أطفال كانوا على متن قارب "فوق مدينة الزاوية على مسافة 16 ميلا"، مضيفا أنهم نقلوا إلى قاعدة بحرية في طرابلس قبل تسليمهم إلى مركز إيواء، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

أما العملية الثانية فقد تمت على بعد 30 ميلا بحريا من منطقة القره بوللي، الواقعة على بعد 60 كلم شمال طرابلس، واستهدفت "إنقاذ 112 مهاجرا غير شرعي، بينهم 30 امرأة و3 أطفال كانوا على متن قارب مطاطي"، بحسب المتحدث باسم البحرية الليبية، العميد أيوب قاسم.

وأوضح قاسم أن المهاجرين من جنسيات أفريقية مختلفة، لافتا إلى أنه تم نقلهم إلى قاعدة طرابلس البحرية، حيث تم تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية "مركز إيواء تاجوراء"، البلدة الواقعة 30 كلم شرق العاصمة.