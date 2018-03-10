وقال قرقاش في تغريدات على حسابه في تويتر، السبت، إن "التعرض للدول العربية الرئيسية، ودعم حركات مؤدلجة تسعى لتغيير الأنظمة بالعنف، لا يمثل توجها عقلانيا نحو الجوار، وأنقرة مطالبة بمراعاة سيادة الدول العربية واحترامها".

وأضاف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أن "العالم العربي لن يقاد من جواره، وظروفه الراهنة لن تبقى دائمة، وعلى دول الجوار أن تميز في التعامل مع العرب بين الحقائق والأساطير".

وأكد قرقاش أن "العلاقات العربية التركية ليست في أحسن حالاتها"، قائلا إنه "لعودة التوازن، على أنقرة أن تراعي السيادة العربية، وأن تتعامل مع جوارها بحكمة وعقلانية".