كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد على 5 متهمين آخرين في القضية ذاتها. ووجهت النيابة للمتهمين تهمة تأسيس جماعة على خلاف القانون بين عامي 2013 و2015.

وذكرت لائحة الاتهام أن الهدف من تأسيس الجماعة "الاعتداء على مؤسسات الدولة والحرية والإضرار بالوحدة الوطنية واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة والشرطة وحيازة الأسلحة النارية".

وتشمل قضية "خلية إمبابة" 16 متهما، توفي أحدهم أثناء المحاكمة، في حين لا يزال 3 منهم هاربين، وفق ما ذكرت مصاد محلية مصرية. وبمقدور المدانين الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد.