وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم "أن وحداتها بمدينة مارث من محافظة قابس ألقت القبض على عنصر إرهابي اعترف أنه ينوي التسلل نحو بلد مجاور للالتحاق بإحدى التنظيمات الإرهابية بمساعدة عنصر إرهابي آخر ينتمي الى إحدى الجماعات المسلحة كان يزور تونس وهو ما تم القبض عليه لاحقا بمدينة بنقردان".

وأفاد بيان آخر لوزارة الداخلية أن وحداتها بمحافظة سوسة ألقت القبض على رجل وامرأة من أجل الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي وبالتحري معهما اعترفا بتواصلهما عبر شبكة التواصل الاجتماعي وتناول مواضيع ذات منحى تكفيري.

وأشار البيانان إلى أنه تم التحفظ على العناصر الإرهابية لدى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.