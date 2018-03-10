وقال مسؤول عسكري "جرح جندي تابع للجيش الليبي (..) إثر هجوم انتحاري استهدف بوابة أمنية في مدينة أجدابيا (840 كلم شرق طرابلس) خلف جريحين سودانيين آخرين". بحسب فرانس برس.

وأضاف المصدر أن سيارة هاجمت بسرعة كبيرة البوابة قبل أن تنفجر متسببة في إصابة الأشخاص الثلاثة وفي "أضرار مادية متفاوتة في المبنى الخاص بالبوابة جنوبي أجدابيا إضافة إلى الطريق والآليات العسكرية والمدنية".

ولم تعلن أية جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الاعتداء الذي قتل الانتحاري الذي نفذه.