وقال مركز الدفاع المدني في ريف دمشق، إن المدنيين قتلوا بقصف سوري بالبراميل المتفجرة وغارات روسية بالصواريخ الفراغية على الأحياء السكنية في بلدة مسرابا، وجسرين دوما.

وتشهد الغوطة الشرقية مواجهات عنيفة منذ أسبوع بين فصائل المعارضة السورية وقوات النظام السوري مدعومة بميليشيات إيرانية وغطاء جوي روسي، في محاولة من قوات النظام وميليشياته التقدم في المنطقة، وشطرها إلى نصفين.