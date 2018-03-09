وقالت الوزارة إن الشاب محمد زين الجعبري (24 عاما) قتل، مساء الجمعة، خلال مواجهات اندلعت في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وكان الجعبري قد أصيب بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص عليه، في منطقة باب الزاوية، حيث وصفت جروحه بالخطيرة، قبل أن يعلن وفاته متأثرا بإصابته في وقت لاحق.

هذا وقال مدير مستشفى الخليل الحكومي إن الشاب أصيب برصاصة في الفم، أطلقها أحد عناصر الجيش الإسرائيلي.

ووقعت الجمعة مواجهات متفرقة في الضفة الغربية وقطاع غزة، في إطار التظاهرات الأسبوعية التي ينظمها الفلسطينيون احتجاجا على قرار الإدارة الأميركية الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، حيث قتل 30 فلسطينيا على الأقل، منذ ذلك الحين.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أعلن في السادس من ديسمبر اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل وعزمه نقل السفارة الأميركية إليها، ما أثار موجة تنديد عالمية.