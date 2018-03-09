ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن جابر عبد الهادي المري، أحد نشطاء القبيلة، قوله إنه سيتم إطلاق حملة ستشمل تجديد شكوى رسمية كان قد تقدم بها هو ونشطاء آخرون إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للمطالبة بتدخل دولي لحمايتهم وضمان حقوقهم في قطر.

وكان أبناء القبيلة قد تقدموا بشكوى إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في سبتمبر الماضي، شرحوا فيها أشكال تضررهم من تعسفات النظام القطري في إسقاط الجنسية عنهم وما رافق ذلك من اعتقالات وتعذيب وترحيل قسري ومصادرة أملاك ومنعهم من العودة إلى وطنهم.

وقال المري : "سوف نسأل عن شكوانا السابقة إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وأسباب تجاهلها ونطرح قضيتنا في كل منبر إعلامي وحقوقي".

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية، ستوفد القبيلة وفدا يضم 12 فردا إلى جنيف للمشاركة في فعاليات لدعم مطالبها على هامش الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان التي تعقد في جنيف.

وعبر المري عن أمله في أن "تنصت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى شكاواهم وتساعدهم على إقناع الحكومة القطرية بإعادة الجنسية التي جُرد عدد كبير من أبناء العشيرة منها".

"حقد وكراهية"

وأكد المري أن أبناء القبيلة لا يريدون الإضرار بوطنهم قطر "لكن نحن نواجه حكاما امتلأ صدرهم حقدا وكراهية لأي شخص يحمل اسم الغفراني".

وذكر أن كل المناشدات لأمير قطر والسلطات "لم تلق أي استجابة".

وأوقفت السلطات القطرية عام 1996 الكثير من أفراد القبيلة. وفي عام 2000، أمرت بإسقاط الجنسية عن 6 آلاف فرد منها.

وفي سبتمبر الماضي، أسقطت السلطات الجنسية عن الشيخ طالب بن لاهوم الشريم المري و55 من أفراد عائلته ومن أبناء عشيرة آل مرة وصادرت أموالهم.

من جانب آخر، نقلت "بي بي سي" عن مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان محمد علي نسور قوله إن المفوضية "تتعامل بجدية مع شكوى قبيلة الغفران".

دعوة لتدخل سريع

وجددت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان مطالبتها السلطات القطرية بأن تبحث شكاوي قبيلة الغفران بجدية.

وقال رئيس الفيدرالية أحمد الهاملي إن هناك "سيلا من الشكاوى التي تعكس خطورة الأوضاع الإنسانية التي يعيشها أبناء الغفران في قطر"، مشيرا إلى أن هذه الأوضاع "تستدعي تدخلا سريعا".

وكانت الفيدرالية قد تقدمت تولت تقديم شكوى قبيلة الغفران الأولى إلى مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر الماضي.

وتعهد رئيس الفيدرالية التي تضم 40 منظمة وجمعية وهيئة حقوقية من أنحاء العالم العربي، بـ"ألا تتخلى عن قضية الغفرانيين"، منتقدا لجنة حقوق الإنسان القطرية التي تجاهلت قضيتهم.

وقبيلة الغفران هي أحد الفروع الرئيسية لعشيرة "آل مرة" التي تشكل ، حسب أحدث الإحصاءات بين 50 و60 في المائة من الشعب القطري.