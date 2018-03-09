وتصاعدت حدة التوتر في الآونة الأخيرة بين البلدين بسبب بناء إسرائيل لجدار حدودي وطرح لبنان عقود تنقيب عن النفط والغاز في امتيازات بحرية بعضها يقع في مناطق متنازع عليها وأيضا بسبب ترسانة الأسلحة المتنامية لدى جماعة حزب الله.

وعقد لبنان وإسرائيل ويونيفيل محادثات ثلاثية بالفعل كل بضعة أسابيع في مبنى على الحدود قرب قاعدة قوات حفظ السلام في الناقورة في جنوب لبنان.

وتبني إسرائيل جدارا حدوديا قرب الخط الأزرق الذي يعد بديلا لترسيم رسمي للحدود بين البلدين.

ووصف لبنان الجدار بأنه "عدوان" وقال إنه يتوغل في الأراضي اللبنانية. وتقول إسرائيل إن الجدار يبنى بالكامل على جانبها من الخط الأزرق على الأراضي إسرائيلية.

وأظهرت لقطات من رويترز خلال جولة في الآونة الأخيرة في المنطقة الحدودية أعمال بناء في المناطق المحاذية للخط الأزرق بما في ذلك رافعات تنصب كتلا إسمنتية وجرافات تعمل عند الجدار.