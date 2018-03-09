والمساعدات جزء من جهود ترمي إلى تقوية المؤسسات اللبنانية وتعزيز الأمن مع تصاعد حدة التوتر السياسي في الداخل.

ولا يملك الجيش اللبناني عتادا كافيا لمواجهة الاضطرابات على حدود لبنان مع سوريا ويسعى لتحديث أسلحته.

وزار وزير الدفاع اللبناني باريس الخميس للإعداد للمؤتمر الأول من بين ثلاثة مؤتمرات تستهدف مساعدة مختلف القطاعات اللبنانية.

ويعقد المؤتمر الأول في روما يوم 15 مارس آذار بهدف دعم الجيش في حين ينظم الثاني في السادس من أبريل نيسان في باريس لمساعدة القطاع الخاص وبينما تستضيف بروكسل مؤتمرا يوم 25 أبريل نيسان للتصدي لمشكلة اللاجئين.

ويستضيف لبنان حاليا نحو 1.5 مليون لاجئ سوري.