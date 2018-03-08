وذكرت شركة "إمباكت" للاستشارات، ومقرها لندن، أن ساعات العمل الطويلة لا تزال تمثل مشكلة لأكثر من 18 ألف عامل، في المشروعات التي تشرف عليها اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، المشرفة على منشآت كأس العالم، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وأوضحت الشركة، التي تعاقدت معها اللجنة لإجراء مراجعة سنوية لظروف العمال، أن 13 من بين 19 من المتعاقدين في كأس العالم يطلبون من العمال ساعات عمل كثيرة.

وكشف تقرير الشركة أن "8 بين 19 شركة متعاقدة، سجلت فيها حالات مخالفات كبيرة لأن ساعات العمل تتجاوز 72 ساعة أسبوعيا و402 ساعة شهريا"، وأضاف: "في الحالات القصوى، كان العمل يستمر 14 ساعة في اليوم".

وتابع التقرير أن المخالفات تشمل كذلك "8 متعاقدين دفعوا العمال إلى العمل عددا مفرطا من الأيام على التوالي دون استراحة"، مشيرا إلى حالة أحد المتعاقدين الذي أرغم "3 عمال على العمل بين 124 و148 يوما على التوالي دون أي راحة".

وبموجب القانون القطري يتعين على العمال العمل 48 ساعة في الأسبوع، أي ما يعادل 8 ساعات في اليوم، كما يمكنهم العمل ساعتين إضافيتين يوميا كعمل إضافي.

وكانت "إمباكت" خلصت إلى نتائج مشابهة في تقريرها الأول العام الماضي.

وتقول منظمة العفو الدولية إن العمال الأجانب في قطر البالغ عددهم أكثر من مليونين، يواجه أغلبهم عمليات استغلال واسعة.