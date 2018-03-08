وحسب بيان للجيش الليبي، فإن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية "تهيب بالإخوة الأفارقة الوافدين من دول الجوار الأفريقي بعدم الانجرار وراء الميليشيات الخارجة عن القانون، التي تستغلهم لزعزعة أمن واستقرار الجنوب الليبي".

وتابع البيان: "على الوافدين من دول الجوار الإفريقي الجنوبي مغادرة التراب الليبي فورا والعودة إلى بلدانهم الأصلية".

وأضاف: "تمهل القيادة العامة الميليشيات القادمة من دول الجوار الأفريقي الجنوبية، مهلة 10 أيام تبدأ من الخميس لمغادرة الأراضي الليبية، وسيتم التعامل مع المخالفين بعد هذا التاريخ بكل الوسائل العسكرية جوا وبرا".

كما طالبت القيادة العامة للجيش أعيان و مشائخ مناطق سبها وأوباري غات ومرزق رفع الغطاء الاجتماعي عن كل من يسهل حماية وإيواء ومساعدة الوافدين الأفارقة بأي شكل من الأشكال".

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، العميد أحمد المسماري، لـ"سكاي نيوز عربية"، إن البيان يقصد "الأفارقة المسلحين في الجنوب الليبي وليس كل الوافدين الأفارقة بالمطلق".

وشهدت عدة مناطق جنوبي ليبيا مؤخرا اشتباكات، شارك فيها مسلحون غير ليبيين من الأفارقة، تابعون لقبائل غير عربية موزعة في عدد من دول القارة.