وجاء الموقف المصري خلال لقاء الرئيس السيسي مع وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري

وأكد وزير خارجية البحرين، حرص بلاده على مواصلة التنسيق مع مصر في كافة المواقف، التي تساهم في مواجهة التحديات، التي تموج بها المنطقة، وتهدد أمن وسلامة الدول العربية، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب

ونقل وزير الخارجية البحريني للرئيس السيسي رسالة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، تضمنت التأكيد على أهمية تكثيف التشاور بشأن الأوضاع الإقليمية في ضوء الدور المصري في منطقة الشرق الأوسط.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أن اللقاء تطرق لعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها سبل تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، واستعراض الجهود الجارية من أجل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة.