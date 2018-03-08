ونسبت قناة سي.إن.إن ترك إلى تشاووش أوغلو قوله إن العملية التي ستجري عبر الحدود قد تبدأ بعد الانتخابات البرلمانية العراقية، المقررة في مايو.

وأضاف أن عملية عفرين في شمال سوريا ستستكمل بحلول مايو.

وكانت تركيا بدأت العملية في 20 يناير ضد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وتعد وحدات حماية الشعب العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية التي ساهمت في طرد داعش من شمال سوريا، لكن أنقرة تعتبرها منظمة إرهابية شأنها في ذلك شأن حزب العمال الكردستاني.

وتخشى أنقرة أن يقيم الأكراد في سوريا منطقة تتمتع بالحكم الذاتي على غرار إقليم كردستان في شمال العراق.