وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى، إن "المحكمة الجنائية المركزية نظرت قضية إحدى المتهمات، وهي شقيقة زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أبو عمر البغدادي التي تنتمي للتنظيمات الإرهابية".

ولفت بيرقدار إلى أن "المتهمة اعترفت بانتمائها إلى التنظيمات الإرهابية، وأنها كانت تقدم الدعم اللوجستي وتساعدهم في القيام بأعمالهم الإجرامية، وتوزع المبالغ المالية على أفراد التنظيم في الموصل".

وأشار القاضي إلى أن "زوج المتهمة أيضا أحد القيادات في تنظيم القاعدة، وقد حكم عليه بالإعدام سابقا".

وكان أبو عمر البغدادي زعيما للقاعدة في العراق، ثم - بعد اندماج التنظيم مع جماعات أخرى - زعيما لتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق المسؤول عن عشرات الهجمات الانتحارية في البلد.

وقتل أبو عمر في 19 أبريل 2010 خلال عملية مشتركة للقوات العراقية والأميركية في منطقة صحراوية.

وكانت أرملة أبو عمر البغدادي اعتقلت أيضا، وصدر عليها حكم بالسجن المؤبد.