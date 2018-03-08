وعلقت يولاندا جاكمت المتحدثة باسم اللجنة لرويترز على الخبر قائلةً: "قافلة اليوم تأجلت".

وطالبت الأمم المتحدة الحكومة بالالتزام بوقف إطلاق النار الخميس للسماح بدخول مزيد من المساعدات.

وكانت قافلة مساعدات وصلت للغوطة الشرقية يوم الاثنين الماضي لكن لم يتم تفريغها بالكامل، كما استبعد مسؤولون حكوميون معظم الإمدادات الطبية منها.

كذلك كان منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا، علي الزعتري، قد دعا الحكومة إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية، وذلك من أجل السماح بدخول قافلة مساعدات تضم إمدادات طبية منعت السلطات السورية نقلها.



وشهد الأربعاء، مقتل 45 مدنياً على الأقل، جراء غارات استهدفت بلدات عدة في الغوطة الشرقية المحاصرة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.