وتقول دول غربية وعمال إنقاذ إن سوريا استخدمت مرارا غاز الكلور سلاحا في منطقة الغوطة الشرقية القريبة من دمشق، خلال الأسابيع القليلة الماضية، وهو ما تنفيه الحكومة بشدة.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول قالت إن تقارير لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية أشارت إلى أن دمشق لم تنفذ التزاماتها التي قطعتها في 2013 بالتخلي بشكل كامل عن مخزون الأسلحة الكيماوية، ولا تمتثل للمعاهدات الدولية التي تحظر استخدامها.