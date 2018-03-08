وكانت قافلة مساعدات قد وصلت إلى الجيب المحاصر الخاضع للمعارضة، قرب دمشق، الاثنين الماضي، للمرة الأولى، منذ بدأت الحكومة في فبراير، هجوما وحملة قصف مكثفة لاستعادة المنطقة.

وجاءت مناشدة الزعتري للسماح بالوصول إلى الغوطة الشرقية في رسالة إلى نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، الثلاثاء.

وذكر مسؤول في منظمة الصحة العالمية، أن بعض حقائب الإسعافات الأولية ومستلزمات العمليات الجراحية التي وافقت السلطات السورية على إدخالها للغوطة أزيلت بعد ذلك بأيدي قوات أمنية من قافلة، الاثنين، أثناء تحميلها على الشاحنات.

ويقول عمال إغاثة إن السلطات السورية كثيرا ما تقوم بإزالة المواد الطبية من القوافل بسبب المخاوف من أنها قد تستخدم لعلاج معارضين مصابين.

وقتل 45 مدنيا على الأقل، الأربعاء، معظمهم من جراء غارات استهدفت بلدات عدة في الغوطة الشرقية المحاصرة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.