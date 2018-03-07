كما قال المكتب إنهما اتفقا أيضا على خطط طموحة لتبادل تجاري، وفرص استثمارية بقيمة 65 مليار جنيه إسترليني، على مدار الأعوام المقبلة.

وأضاف أن محادثات الاستثمار السعودي "دلالة واضحة على الثقة الدولية في الاقتصاد البريطاني، بينما تستعد بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي".

والأربعاء، استقبلت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، الأمير محمد بن سلمان في قصر باكنغهام في لندن.

وتبادل ولي العهد السعودي والملكة، أحاديث ودية بشأن العلاقات التاريخية السعودية البريطانية، وروابط الصداقة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين.

وأقامت الملكة إليزابيث الثانية مأدبة غداء على شرف الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة زيارته الحالية للمملكة المتحدة.