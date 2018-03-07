وأضاف الوزير السعودي في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، بعدما رأس اجتماعا للجامعة، أن الدول العربية ستسعى إلى منع إسرائيل من الحصول على مقعد بمجلس الأمن الدولي في العام المقبل.

والحصول على مقعد بالمجلس المؤلف من 15 بلدا يحتاج موافقة أغلبية الثلثين بالجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 بلدا.