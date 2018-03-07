وحسب مصادر "سكاي نيوز عربية"، فإن العملية التي يطلق عليها اسم "السيل الجارف"، تهدف إلى تطهير جيوب وأوكار مسلحي "القاعدة"، من مديرية المحفد ووادي حمارا، آخر معاقل التنظيم في أبين.

ونفذت قوات الحزام الأمني خطة عسكرية محكمة، شملت حملات دهم واقتحام للجيوب الإرهابية في محافظة أبين، توازيا مع عملية "السيل الجارف" في ملاحقة عناصر "القاعدة" بمديرية المحفد.

وأسفرت العملية عن مقتل القيادي في تنظيم القاعدة الملقب بـ"أبو محسن باصبرين"، بعد مواجهات مع قوات الحزام الأمني.

وكبدت قوات الحزام الأمني، مسلحي تنظيم القاعدة خسائر فادحة في العتاد و الأرواح، فيما تم القبض على مسلحين خطيرين ضمن قائمة المطلوبين.