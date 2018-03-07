وقال قضاة المحكمة الدولية، في حكم صدر، إن التفجير الذي أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق عام 2005 كان عملا إرهابيا.

وذكرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أيضا أن الأدلة، التي قدمها الادعاء ستؤدي إلى إدانة 4 مشتبه بهم من عناصر حزب الله، وهذا يعني أن محامي الأربعة، الذين ما زالوا مطلقي السراح، عليهم تقديم دفاعاتهم.