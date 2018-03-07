وأشار المراسل إلى أن المحكمة قضت بسجن المدان 15 عاما مع الأشغال الشاقة.

وذكرت المحكمة في قرارها أن المدان ارتكب أعمالا من شأنها تعريض سلامة المجتمع للخطر، فضلا عن الإخلال بالنظام العام وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر.

وبرأت المحكمة شقيق المدان وشقيقته وشخص ثالث.

وكان المدان، وهو في العشرينيات من عمره نفذ عملية سطو مسلح فرع بنك الاتحاد في ضاحية عبدون بالعاصمة الأردنية في يناير الماضي.

وسلب من البنك أكثر من 95 ألف دينار أردني (133 ألف دولار)، تحت تهديد السلاح.

ولاذ بالفرار من المكان، إلا أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليه في زمن قياسي لم يتجاوز عدة ساعات.