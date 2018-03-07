وقالت ردا على سؤال من جيريمي كوربين زعيم حزب العمال المعارض: "الصلة التي تربطنا بالسعودية تاريخية. إنها مهمة وأنقذت أرواح مئات الأشخاص على الأرجح في هذه الدولة".

زيارة ولي العهد السعودي

وبدأ ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، زيارة إلى بريطانيا، الأربعاء، حيث استقبلته الملكة إليزابيث الثانية.

وتتضمن الزيارة التي تستغرق 3 أيام غداء مع ماي في المقر الريفي لرئيسة الوزراء في شيكرز، وإجراء مباحثات مع وزير الدفاع غافين ويليامسون.