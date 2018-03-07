وقال كوليز في مقابلة خاصة مع "سكاي نيوز عربية"، تزامنا مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى بريطانيا: "نعتبر المملكة منذ سنوات عاملا مهما لاستقرار المنطقة".

وأضاف الدبلوماسي البريطاني: "التعاون (بين المملكتين) معروف لمكافحة الإرهاب والتطرف، ولمكافحة السلوك الإيراني المزعزع لاستقرار المنطقة".

وأوضح كوليز: "نعتبر المملكة شريكا أول لحفظ الاستقرار في المنطقة وفرص ازدهارها".

كما ذكّر السفير البريطاني بالقمة الخليجية البريطانية، التي استضافتها البحرين عام 2016، وحديث رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي عن السلوك الإيراني.

وقال: "تحدثت (ماي) عن قلق بريطانيا من السلوك الإيراني في المنطقة ومشكلة الصواريخ البالستية، والتزامها بالتعاون مع دول الخليج والدول الأخرى لمكافحة مثل هذا التصرف".

كما أثنى كوليز على التغيرات الأخيرة في السعودية في ظل رؤية 2030، مشيرا إلى "فرصة مهمة للشراكة بين المملكتين والشعبين تحت هذه الرؤية لمصلحة الكل".