ونقلت "رويترز" عن وكالة فارس للأنباء قول رئيس "إدارة الفضاء بالحرس الثوري"، العميد أمير علي حاجي زاده: "في الماضي كان يتعين علينا أن نوضح لجهات كثيرة أفعالنا، لكن الأمر لم يعد كذلك".

وأضاف في إشارة للصواريخ "إنتاجنا زاد ثلاثة أمثال مقارنة بما سبق".

وتابع أن الحكومة والبرلمان ومسؤولين إيرانيين آخرين متفقون على الأخص على الحاجة لصواريخ أرض أرض.