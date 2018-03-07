أبو ظبي - سكاي نيوز عربية دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء، أطراف النزاع في سوريا إلى السماح "فورا" بوصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها ولا سيما في الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق والتي تواصل قوات النظام قصفها على الرغم من الهدنة.
وقال غوتيريش في بيان، إنه يحضّ كل المتحاربين على "السماح فورا بوصول آمن وخال من العوائق لكي يتاح لقوافل أخرى إيصال المواد الأساسية لمئات آلاف الأشخاص الذين هم بأمسّ الحاجة إليها، ولا سيما لإنجاز توصيل المساعدات إلى دوما، بما في ذلك المواد الطبية ومواد النظافة، في موعدها المقرر في 8 مارس".